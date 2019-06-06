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Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие
Кремль, предлагая начать строить «с чистого листа» отношения между Киевом и Москвой, должен был озвучить свои конкретные позиции. Как передает replyua.net, об этом сегодня на пресс-конференции в Администрации президента заявил представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
«Я все время говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма в принципе не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что «вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то», – отметил бывший президент. Также он добавил, что «чистый лист» России неизвестен никому и может так оказаться, что «Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее».
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский провел 30 мая встречу с руководителями МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу.
Источник : https://replyua.net
Теги: Донбасс, отношения, Россия, Кучма
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