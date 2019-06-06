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Претендуют 4 страны: Жириновский пригрозил Украине распадом
Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил Украине распадом, так как на ее территории претендуют сразу четыре государства.
Соответствующее заявление россиянин сделал в личном Telegram-канале, при этом заявив, что РФ стоит "навести порядок" в данной ситуации.
"Украина хочет европеизации, а получит балканизацию. По примеру Югославии, которая была насильно разделена на части, распадется и Украина", – написал Жириновский.
Он добавил, что аннексированный Крым "вернулся в Россию", назвав Донбасс при этом "де факто независимым".
"Польша хочет вернуть Восточные Кресы, Венгрия ищет возможности вернуть Закарпатье, Румыния – Северную Буковину", – продолжил он.
Политик утверждает, что разделение Украины является "частью большой программы по уничтожению России".
"Начали с расчленения Российской Империи, потом – СССР. Сейчас дробят и настраивают друг против друга бывшие союзные республики и славянские государства как Югославия. Нам нужно жестко навести порядок!" – подытожил Жириновский.
Источник : https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, страна, Жириновский
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