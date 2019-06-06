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Семь регионов Украины пострадали от непогоды
По данным пресс-службы ГосЧС, в ночь на сегодня, 6 июня, Украину накрыла страшная непогода, в результате чего 80 населенных пунктов в семи областях нашей страны оказались обесточенными, передает replyua.net.
«В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н.п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п», - подчеркивается в сообщении. Одновременно с этим отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Не так давно стало известно, что в Тернопольской области из-за паводка село оказалось затопленным. Жители села Красиив даже сняли видео, как «большая» вода за всего за несколько минут затопила два десятка дворов и чуть ли не все огороды.
Теги: Украина, Донбасс, непогода, регионы
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