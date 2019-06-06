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Шарий зарегистрировал свою политическую партию

06.06.2019 21:00
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Шарий зарегистрировал свою политическую партию

Журналист Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии. Об этом он заявил в своем блоге.

По словам журналиста, «Партия Шария» уже зарегистрирована в Минюсте Украины.

«Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем, и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом», — заявил он.

При этом Шарий отметил, что если его партия попадает в Верховную Раду, то это событие будет самым веселым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, партия, блогер
 
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