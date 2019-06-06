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Супрун заявила, что на изменения в сфере экстренной медицины в 2019 году заложили 1 млрд грн
Супрун заявила, что на изменения в сфере экстренной медицины в 2019 году заложили 1 млрд грн
По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, система экстренной медицины будет полностью обновлена в Украине в течение ближайших трех лет.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что на реформирование системы экстренной медицины в бюджете на 2019 год заложено 1 млрд грн. Она рассказала об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня.
"Уже есть стратегия изменений, которые будут происходить в экстренке. Пилотный проект будет работать в пяти областях Украины (Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской) и Киеве. Первый этап – это обучение. Сотрудники будут проходить повышение квалификации, будет новая профессия – парамедик, и будет повышение зарплаты. На эти изменения на 2019 год было заложено 1 млрд грн", – сообщила Супрун.
Она отметила, что эти средства распределяют между пятью регионами и Киевом, чтобы там начали проводить тендеры и закупать автомобили скорой помощи.
"Деньги у них есть. Дальше вопрос за местными советами – объявить тендер, купить машины. Области из пилотного проекта должны до конца года закупить машины и обучить людей. Те же области, которые до сих пор не имели диспетчерской системы, которая является системой GPS, получили деньги. Они должны закупить эти системы и внедрять их у себя. Приобщиться к государственной программе "Централь 103", которая собирает все вызовы "скорой", – добавила и.о. министра.
По ее словам, вся система должна полностью обновиться в течение ближайших трех лет.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, изменение, медицина
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