Убийцы 5-летнего мальчика вполне могут избежать наказания - эксперт

06.06.2019 07:04

Полицейские, замешанные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова, могут остаться безнаказанными.

В деле об убийстве маленького мальчика в Переяслав-Хмельницком отсутствует главная улика – орудие преступления. В связи с этим у копов, устроивших роковую стрельбу в неположенном месте, есть шанс избежать наказания. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-сотрудник МВД, эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов Анатолий Онищук.

Он подчеркнул, что орудие убийства может ответить на многие вопросы следствия.

«Думаю, следствие сможет собрать доказательства. Остается самый главный вопрос – наличие оружия, чье оно? Отсутствие этого оружия – колоссальная возможность для защиты разбить любую версию стороны обвинения и заявить о непричастности этих лиц к совершению преступления», — заявил бывший правоохранитель.

Он рассказал, что после извлечения пули из тела мальчика эксперты смогут сделать заключение, был ли роковой выстрел сделан из табельного оружия.

«Если это табельное оружие, тут будет халатность не только двоих полицейских, но и ряда должностных лиц, которые должны были контролировать своевременную сдачу оружия на постоянное хранение», — подчеркнул Онищук.

Он напомнил о том, что у правоохранителей есть четкий порядок относительно использования и ношения служебного табельного оружия.

«Есть оружие на постоянном ношении, процедура определяет, кому его выдают… Как правило, тем, кто несет внешнюю службу, это 99%, на постоянное ношение оружие не дают. Пришел на службу, получил оружие, ушел, сдал. Есть достаточно жесткий серьезный контроль за оборотом оружия, которое используется для несения службы. Поэтому если правда, что они закончили службу, имели при себе табельное оружие и употребляли алкоголь – это говорит о страшных вещах. При нормальном функционировании системы этого не могло случиться», — подытожил эксперт.

Источник : https://from-ua