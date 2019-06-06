Украина вступит в НАТО: Зеленский назвал условие

06.06.2019 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума. Об этом президент рассказал в эксклюзивном интервью журналисту "Радио Свобода" для "Сниданка с 1+1", передает УНИАН со ссылкой на ТСН.

Зеленский считает, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО".