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В Евросоюзе одобрили продление санкций против РФ из-за Крыма

06.06.2019 07:38
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В Евросоюзе одобрили продление санкций против РФ из-за Крыма

5 июня постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России за незаконную аннексию Крымского полуострова. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ограничительные меры будут продлены до 23 июня 2020 года. Как стало известно, для утверждения вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а уже после этого санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Крым, Евросоюз, санкции
 
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