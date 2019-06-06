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Верховная Рада приняла закон о штрафах за незаконное ношение военной формы
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о штрафах за незаконное ношение военной формы и ввела ответственность за осквернение памятников защитникам Украины. За данный проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс № 9217 проголосовали 235 народных депутатов.
Отмечается, что за незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагается штрафовать на сумму в размере 150−200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550−3400 грн). Повторное нарушение повлечет штраф 200−400 минимумов (3400−6800 грн) или общественные работы от 30 до 40 суток.
Кроме того, законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за надругательство над памятниками защитникам родины: тюремный срок от трех до пяти лет.
При этом незаконное использование и ношение орденов, медалей, а также, других наград и почетных знаков будет наказываться штрафом в 100−200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение — штраф 200−400 минимумов.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, закон, штраф, военная форма, Верховная Рада
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