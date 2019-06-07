«70 лет разрушали»: Супрун дала странное объяснение дефициту лекарств и отсутствию нормальных больниц в Украине

07.06.2019 12:20

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему в Украине не хватает лекарственных препаратов. Она заявила, что пока реформа не подошла к этому.

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, Супрун подчеркнула, что более быстрыми темпами реформу внедрять невозможно, поскольку якобы система здравоохранения в стране почти разрушена. «В Великобритании, где внедряли схожие изменения, которые делаем мы, это продолжалось 10 лет. За один год мы сделали на первичном звене, 27,5 млн украинцев это уже увидели. Как меняется уровень сервиса – 76% довольны своими врачами. Это большие достижения. 70 лет разрушали нашу медицинскую инфраструктуру, наши больницы в катастрофическом состоянии», - заявила Супрун. Впрочем, она не указала, откуда взялась цифра в 70 лет. Во времена Советского Союза возводились сотни медицинских учреждений, никаких проблем с лекарственными препаратами не было.



Также чиновница указала, что за пару лет перестроить все больницы невозможно, за это время они не станут выглядеть так, как в западных странах. Более того, она заявила, что в Украине не существовало никогда бесплатной системы здравоохранения, а пациенты якобы всегда платили за все услуги. По её словам, украинцы будут платить за различные услуги до тех пор, пока не начнется реформа вторичного звена.