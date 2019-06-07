Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе

07.06.2019 18:20

Для достижения мира на Донбассе Российская федерация должна вывести свои войска и вооружение, а также распустить «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«На прошлой неделе на Постоянном совете председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) Эртугрул Апакан изложил ряд мер по деэскалации конфликта и улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины. Посол Апакан призвал к устойчивому прекращению огня, как это указано в Минских соглашениях, что позволит органам власти приступить к решению гуманитарных проблем в регионе и восстановить доверие. Лишь после того, как Россия сделает этот шаг, выведет тяжелое вооружение и войска, ликвидирует незаконные вооруженные группировки и распустит так называемые "народные республики", восток Украины сможет двигаться в направлении мира и стабильности», – подчеркнул он.

Гарри Кемиан отметил, что только «после того, как Россия создаст условия для обеспечения мира и стабильности, Украина сможет реализовать другие политические аспекты Минских соглашений».

Он также заявил, что конфликт на Донбассе, который продолжается уже шестой год, стал настоящей гуманитарной катастрофой.

«Вторжение России, оккупация и продолжающиеся военные операции в Украине – это неудачная стратегия, призванная сдержать международные амбиции Украины и ее право на самоопределение. Россия отказывается выполнять свои Минские обязательства и вместо этого пытается обвинять Украину и Запад в конфликте, инициированном самой Россией», – добавил американский дипломат.

Источник: https://dnews.dn.ua