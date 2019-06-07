«Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский пока себя не проявил. Об этом он заявил 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Путин уточнил, что у Зеленский нет опыта и добавил:

«Но опыт — дело наживное. Зеленский пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, это противоречивые высказывания, в ходе предвыборное речи говорил одно, потом -другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил, ну, посмотрим».

При этом российский глава объяснил, почему не поздравил Зеленского после победы на выборах: