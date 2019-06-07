Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским

07.06.2019 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский пока себя не проявил. Об этом он заявил 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Путин уточнил, что у Зеленский нет опыта и добавил:

«Но опыт — дело наживное. Зеленский пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, это противоречивые высказывания, в ходе предвыборное речи говорил одно, потом -другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил, ну, посмотрим».

При этом российский глава объяснил, почему не поздравил Зеленского после победы на выборах:

«Он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорам. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним».

 Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, отношения, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх