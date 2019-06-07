Разведка должна пояснить Зеленскому ситуацию на Донбассе, — Порошенко

07.06.2019 19:20

Сегодня ночью на Донбассе в результате прямого попадания снаряда погибли двое украинских военных.

Пятый президент Петр Порошенко призвал разведку проинформировать действующего президента Владимира Зеленского о положении дел в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице Порошенко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

«Сегодня мы услышали очень опасное заявление президента Зеленского — будто бы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию», — сказал Порошенко.

«Я призываю разведку проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Россия полностью контролирует все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ, и приказ отдавали российские командиры», — сказал Порошенко.