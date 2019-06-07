Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду

07.06.2019 17:37

Сегодня, 7 июня, синоптики поведали о штурмовом предупреждении на территории Украины. Так, на территорию Украины надвигается ухудшение погодных условий. Как сообщается, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град. Отмечается, что объявили желтый уровень опасности. Кроме того, плохая погода застанет также Ровненскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновецкую и Хмельницкую области. По данным синоптиков, в данных регионах возможны грозы, град, шквалы и дождь.

Стоит сказать о том, что 7 июня ожидается дальнейшее ухудшение погоды. Как отмечают синоптики, на Правобережье пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных и центральных областях местами пройдет град.



Источник : https://www.dialog.ua/