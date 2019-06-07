Суд вернул Оппоблоку госфинансирование

07.06.2019 19:03

Оппоблок через суд вернул себе госфинансирование, которое было приостановлено решением НАПК.

Окружной админсуд Киева отменил решение НАПК о приостановлении госфинансирования Оппоблока - теперь партии перечислят 15,5 млн гривен, которые она не получила в I квартале 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение о возобновлении госфинансирования принял судья Константин Пащенко.