У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»

«Слова про поставки оружия… я не думаю, что это правильный сигнал. Раньше он использовал слово «мир» – вот это, с моей точки зрения, тот сигнал, который ему стоит послать», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский попросил у США новое вооружение для украинской армии.

Об этом рассказал американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман, который лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, на встрече Владимир Зеленский отметил, что украинская армия нуждается в новом вооружении.

«Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях», — заявил сенатор.

Как рассказывает Роберт Портман, на встрече в Киеве президент Владимир Зеленский поднимал и тему влияния российской пропаганды вдоль украинско-российской границы. Также они обсуждали усилия, которые предпринимают российские оккупанты для блокирования сигналов украинских электронных СМИ с целью внесения вражды между жителями Донбасса и остальной страной.

«Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей», — подчеркнул он.

Источник : https://politeka.net