Главная / Новости / Украина / "У Зеленского свой путь", - Филатов о влиянии Коломойского на президента Украины
Последние новости раздела
- "У Зеленского свой путь", - Филатов о влиянии Коломойского на президента Украины 09:40
- Пить станет невероятно дорого: в Украине хотят повысить минимальные цены на алкоголь08:20
- В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году08:02
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов07:21
- У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»07:05
- ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко22:41
- Страшная судьба звезды киевского Динамо: стал бомжом и скончался в забвении22:20
- Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие21:20
- Шарий зарегистрировал свою политическую партию21:00
"У Зеленского свой путь", - Филатов о влиянии Коломойского на президента Украины
07.06.2019 09:40
Экс-юрист украинского бизнесмена Игоря Коломойского и мэр Днепра Борис Филатов считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский самостоятелен и неподконтролен олигарху. Так, в интервью "Настоящему времени" мэр Днепра Борис Филатов выразил свое мнение, в котором говорится о том, что Зеленский неподконтролен Коломойскому. Информацию передает https://dialektika.com.ua/news . "Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь", - заявил Филатов. При этом он отметил, что нельзя отрицать то, что у Зеленского и Коломойского были совместные бизнес-проекты. Однако мэр Днепра уверен, что президент Украины неподконтролен олигарху.
Теги: Донбасс, президент, Коломойский, Зеленский
Читайте также:
- Коломойский рассказал, чего хочет добиться Зеленский на посту президента
- Коломойский рассказал об огромном давлении на Зеленского
- «При Зеленском страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917», - Коломойский
- Елена Зеленская рассказала, как ее супруг орал на Коломойского
- "Потерявший голову" Киев обрёл нового городского голову (ФОТО)
- "Украина была, есть и будет унитарным государством,"- Порошенко о федерализации
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»16:00
- В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу14:41
- Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта14:22
- Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: ожидают решения10:22
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- "У Зеленского свой путь", - Филатов о влиянии Коломойского на президента Украины 09:40
- В Нью-Йорке появятся Uber-вертолеты09:30
- Михаил Горбачев попал в больницу: раскрылась вся правда о состоянии его здоровья 09:23
- В России будут продавать продукты в долг09:00
- Стало известно о завещании Алибасова: кому достанется наследство 08:40
- Определился второй финалист Лиги наций (ВИДЕО)08:30
- Пить станет невероятно дорого: в Украине хотят повысить минимальные цены на алкоголь08:20
- В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году08:02
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия