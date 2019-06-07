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В Раде рассказали, когда примут предложенные Зеленским законы
07.06.2019 11:00
Закон об импичменте и закон о незаконном обогащении парламент рассмотрит в июле, сообщила Геращенко.
Верховная Рада сможет рассмотреть законы, предложенные президентом Владимиром Зеленским, после того, как будет принят избирательный кодекс. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время эфира 1+1.
"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении - они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии" - заявила Геращенко.
Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.
По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Донбасс, закон, Рада, Зеленский
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