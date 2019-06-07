Главная / Новости / Украина / В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году
Последние новости раздела
- В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году08:02
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов07:21
- У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»07:05
- ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко22:41
- Страшная судьба звезды киевского Динамо: стал бомжом и скончался в забвении22:20
- Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие21:20
- Шарий зарегистрировал свою политическую партию21:00
- Зеленский ответил украинцам на петицию об импичменте: «четыре условия»20:40
- "Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе20:02
В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году
07.06.2019 08:02
При этом в РФ заявили, что не могут принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.
Теги: Донбасс, газ, транзит
Читайте также:
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»16:00
- В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу14:41
- Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта14:22
- Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: ожидают решения10:22
- В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году08:02
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов07:21
- У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»07:05
- ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко22:41
- Страшная судьба звезды киевского Динамо: стал бомжом и скончался в забвении22:20
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие21:20
- Шарий зарегистрировал свою политическую партию21:00
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия