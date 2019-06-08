Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом

08.06.2019 12:09

Начальник управления по вопросам АР Крым и города Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк сообщали, что дети до 16 лет смогут не ждать получения украинского паспорта месяц, при этом находиться на территории материковой Украины.

Об этом пишет Громадськє.

«Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, часто не имеют документов, подтверждающих их принадлежность к гражданству, то есть паспортов гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Чем моложе человек, тем меньше опций. Мы прекрасно понимаем, что для нас важнее, ответственность нашего государства — дети. Где бы они ни находились, это наши дети. Мы отвечаем за то, что происходит, несмотря на то, что они на временно оккупированной территории. Они находятся реально не в пределах возможностей нашей страны, но мы должны создавать условия, чтобы больше людей имело возможность активизировать свою связь с государством и получить документ, свидетельствующий о принадлежности к гражданству Украины», — заявил Мокренюк.

По его словам, если ребенок имеет свидетельство о рождении, то отец, мать или уполномоченное лицо при пересечении КПВВ с Крымом заявляют, что цель поездки — получение паспорта.

После пересечения КПВВ они обращаются в любой орган миграционной службы, центр предоставления административных услуг, сдают документы для получения паспорта гражданина Украины, этот орган выдает справку о том, что документы сданы.

«На основании этой справки ребенок вместе с этим человеком возвращается совершенно спокойно назад в дом и ждет, отслеживает через интернет, когда его паспорт будет изготовлен. На основании этой справки человек приезжает, обращается и получает паспорт», — завил чиновник.