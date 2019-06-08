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Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину?
Стало известно, что команда новоизбранного Президента Зеленского, пренебрегая предвыборными обещаниями о новых лицах во власти, “замахнулась” на демократию в Украине безжалостно распродавая мажоритарные округи олигархам.
После победы на президентских выборах команда Зеленского полагает, что так же успешно «протолкнет» в святая святых украинской демократии – Верховную Раду – партию «Слуга народа». И не только протолкнет, а возьмет большинство. После роспуска Президентом Верховной Рады, были назначены внеочередные парламентские выборы.
Среди главных кандидатов на предстоящих выборах в Раду представленные партии в украинском парламенте VIII созыва, так и новые политические силы, которые полагают, что имеют большой процент поддержки украинцев. Именно среди этих партий и «Слуга народа», якобы новая и чистая политическая сила, с новыми лицами. НО! Это только на первый взгляд.
Пол беды, если под их эгидой в парламент действительно придут молодые и перспективные ребята, но полагаясь на надежные источники, новоиспеченный гарант и его свита хотят продать Украину матерым олигархам-старожилам.
Одним из таких олигархов является Леонид Юрушев, который бизнес партнер Юры Енакиевского, в миру Юрия Иванющенко. Свое состояние он «сколотил» на Донбассе еще в 90-х годах, а сегодня его имя фигурирует в рейтинге «100 самых богатых людей Украины». Состояние Леонида Юрушева эксперты-составители оценили в 260 миллионов долларов. Именно ему, человеку, которого подозревали в мошенничестве против Ощадбанка за неуплату кредитов, новоиспеченные ватажки Зеленского продали десять округов. А также продают десять мест в списке от партии «Слуга народа». Подозреваем, что в планах бизнесмена Юрушева – создать в парламенте некую группу влияния, которую курировать в Раде будет зять Юрушева Александр Скичко. Он будет идти по одному из округов.
Неужели такой участи хотели избиратели Зеленского? Думали ли они, что, вместо обещанных новых людей придут старые олигархи? Наверное, нет. Но, как показывает опыт, надев на пса корону, на цепь его уже не посадишь.
Олег Кулинич
Теги: Донбасс, парламент, выборы, партия, Зеленский
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