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«Не было никакой Украины и украинцев»: Путин отличился громким заявлением в адрес нашего государства
На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отличился громким высказыванием в адрес Украины, заявив, что наше государство сформировалось «на краю Российской империи», передает replyua.net. Кроме этого, как считает глава Кремля, украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом, однако «оснований для государственного объединения нет».
«В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина – у края, на краю империи все это формировалось», – утверждает российский глава. «Близость [Украины] к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного», – добавил Путин.
Глава Кремля также заявил, что якобы перед Первой мировой войной некоторые страны, которые планировали воевать с Россией, начали развивать идею украинской идентичности, «расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать». «Ну эту идею подхватывали, развивали... То же самое с Беларусью», – сказал президент страны-агрессора.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, заявление
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