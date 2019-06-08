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Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне

08.06.2019 19:11
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Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне

В Херсоне вечером 7 июня, на улице Ильи Кулика сотрудник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, полицейский сам сообщил об инциденте.
«Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть», — рассказали в полиции.
Пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что «угрозы их жизни нет».
Алкотестер «Драгер» в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил.
Проводится служебное расследование.
По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Херсон, пешеход, ДТП, полицейский
 
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