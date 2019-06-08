- Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне 19:11
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко18:48
- «Не было никакой Украины и украинцев»: Путин отличился громким заявлением в адрес нашего государства18:08
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Пенсии в Украине пересчитают в июле13:08
- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом12:09
- ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу22:42
- «Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского22:17
Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне
В Херсоне вечером 7 июня, на улице Ильи Кулика сотрудник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, полицейский сам сообщил об инциденте.
«Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть», — рассказали в полиции.
Пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что «угрозы их жизни нет».
Алкотестер «Драгер» в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил.
Проводится служебное расследование.
По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Херсон, пешеход, ДТП, полицейский
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко18:48
- Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ18:31
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки 17:18
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»16:54
- Боевики «ДНР» запретили медикам в Горловке и Гольмовском общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ16:15
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском 15:12
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне 19:11
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко18:48
- Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ18:31
- «Не было никакой Украины и украинцев»: Путин отличился громким заявлением в адрес нашего государства18:08
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки 17:18
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»16:54
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Боевики «ДНР» запретили медикам в Горловке и Гольмовском общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ16:15
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия