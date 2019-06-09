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"Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах

09.06.2019 21:10
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"Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах

Комаровский не доволен тем, что творится в больницах Украины.
Так, популярный врач-педиатр уверен что помимо проблем, которые обсуждаются, люди не обращают внимания на другие важные вещи. Такое заявления, Евгений Комаровский сделал в эфире программы "Гордон" на канале "112 Украина", пишет from-ua.
В первую очередь, Комаровский рассказал о тех деньгах, которые государство выделяет на проведения КиевПрайда. Он считает, что было бы целеобразно закупить на эти средства почти 50 кондиционеров в детские палаты.
В летний сезон эта проблема становится еще более актуальной. Врач напомнил, что прямо в эту минуте, в Украине в детских больницах в палате площадью 12 кв. м лежат шесть матерей и шесть детей. При этом у нет никаких кондиционеров. Свежий воздух не поступает из-за того, что окна заколочены. Это сделано с целью защитить детей, которые могут открыть их и выпасть. По этому он не понимает о какой толерантости может идти речь, когда творится такое.
Комаровский добавил, что мужчины почему-то забыли о своих прямых обязанностях. В частности защищать женщин и детей. Вместо это они "ходят по улицам с факелами в защиту языка, ориентации и всего остального".
"Так что ж вы за сволочи такие? Мужчины, здоровенные мужики, которым абсолютно плевать на собственных женщин. Я, когда смотрю на эти все колонны здоровенных мужиков, говорю – у вас что, жен нет? У вас девочек ваших нет? Так пусть мужики лежат с детьми в больницы, пусть они посмотрят, что в детских больницах творится", - подчеркнул доктор Комаровский.



Теги: Донбасс, дети, больницы, Евгений Комаровский, женщины
 
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