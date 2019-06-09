Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа

09.06.2019 15:48

9 июня в ботсаду Киева состоялся съезда партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

В ходе мероприятия начали называть партийный список, в который войдут 225 кандидатов. Что касается мажоритарщиков, то их имена будут представлены отдельно, сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

На данный момент известна первая десятка кандидатов в народные депутаты Украины:

1 Дмитрий Разумков

2 Руслан Стефанчук

3 Ирина Венедиктова

4 Давид Арахамия

5 Галина Янченко

6 Михаил Федоров

7 Александр Корниенко

8 Светлана Красносельская

9 Александр Ткаченко

10 Жан Беленюк

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