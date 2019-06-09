Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске

09.06.2019 18:15

Актуализация темы Минских переговоров по Донбассу более интересна, чем символический визит президента Украины Владимира Зеленского в Европейский Союз, и сделанные в Брюсселе его заявления. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник, пишут Донецкие новости.

«Я считаю, что появилась перспектива для мирного именно политического урегулирования конфликта на Донбассе. Да, пока эта перспектива достаточно хрупкая, но, скорее всего, после приезда министров иностранных дел Германии и Франции в Украину, между Украиной и западными партнерами согласован новый и действительно общий подход по реализации политической части Минских соглашений. Под эту перспективу вернулся Кучма», – сказал он.

По его мнению, возвращение второго президента Украины в Трехстороннюю контактную группу говорит о том, что он вернулся не для «политических поражений», а ради перспективы урегулировать ситуацию на Донбассе.

«По тем слухам, которые ко мне доходят по части новых возможностей о мирном урегулировании, фактически мы будем иметь план Зеленского или реинкарнацию формулы Штайнмайера-Эро, которая будет предусматривать параллелизацию всех процессов, когда одновременно будут делаться для двух сторон одинаково неудобные вещи», – считает Бортник.

Он привел пример с инициативой отмены экономической блокады Донбасса и возвращением собственникам «национализированных» в «Л-ДНР» предприятий, а также предположил, что в день проведения местных выборов на Донбассе Украина вернет себе контроль неконтролируемый участок границы с РФ. «Максимальная параллелизация этих процессов заложена в суть возможного нового плана», – отметил политолог.