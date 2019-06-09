Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог

09.06.2019 21:39

На мистическое совпадение во внешности Виктора Медведчука и адвоката экс-директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова, о котором сейчас вспомнили в связи с сериалом "Чернобыль", обратил внимание известный украинский политолог Алексей Голобуцкий. Он в своем Телеграм-канале пишет, что эта история имеет почти мистическую подоплеку. Архивные кадры суда над Брюхановым "всплыли" в связи с сериалом. И хоть Медведчук и этот адвокат – разные люди, просто очень похожие, но ощущение такое, будто сама судьба напомнила украинцам о человеке, цель которого – уничтожать нашу страну изнутри, сообщает "Диалог.UA".

Политолог напомнил об участии Виктора Медведчука в суде над поэтом Василием Стусом, погибшем в советских лагерях. Тогда, в 1980 году, молодой адвокат, завербованный КГБ, не защищал диссидента, а фактически подыгрывал обвинителям. Кстати, сейчас Виктор Медведчук очень злится, когда ему задают вопросы об участии в процессе, ставшем несмываемым пятном на его репутации. Говорит, что в тех условиях сделал все возможное. Однако известно о заявлении Василия Стуса с просьбой предоставить ему другого адвоката вместо Медведчука (диссиденты не могли выбирать адвокатов, их предоставляло им государство). "Второй прокурор мне не нужен", - писал тогда Стус. На это заявление ответили отказом.

По большому счету, "агентом КГБ" Виктор Медведчук остается и по сей день. Ведь он – один из близких друзей и кум Владимира Путина. "Ни запугать, ни остановить меня не получится. Я и движение "Украинский выбор" будем активно, всеми законными способами бороться за наши православно-славянские ценности, за дружбу и экономическое сотрудничество с Россией… Я воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения", - это Медведчук сказал в 2013 году после акции простеста Автомайдана, прошедшей возле его дома в Киеве. Так что на этом "волке" нет даже овечьей шкуры, все более чем очевидно. И колоссальной ошибкой власти было привлечение в конце 2014 году Медведчука к процессу обмена пленными. Он смог убедить Банковую, что, имея прямой доступ к Путину, является ценным активом. Медведчук воспользовался этим шансом, чтоб вернуть себе статус "серого кардинала" украинской политики. К счастью, получилось это ну очень так себе. А сейчас Виктор Медведчук выполняет очередное задание своего КГБшного кума. Совсем недавно он снова вместе с Юрием Бойко побывал в Москве, чтоб договориться о 25- процентной скидке на российский газ при условии его прямых поставок в Украину, получающей сейчас топливо преимущественно с помощью реверсных поставок из Европы (бесспорное достижение Петра Порошенко! - ред). Однако настоящая цель этих поездок, как отмечают аналитики, – создать условия для того, чтоб вынудить нынешнего главу государства Владимира Зеленского, пойти на мировую с "Газпромом" и отказаться от 2,6 млрд. дол., которые эта компания должна выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража. Кстати, Юрий Бойко, сопровождавший Медведчука в этих поездках, "рулил" топливно-энергетической отраслью во время президентства Виктора Януковича, и Бойко не обращался в Стокгольмский арбитраж, при нем Украина продолжала выполнять крайне невыгодные для нее условия контракта с РФ, заключенного еще Юлией Тимошенко. Виктор Медведчук и его приближенные – не просто российские агенты влияния в Украине, а самые настоящие диверсанты, цель которых – уничтожить нашу страну как самостоятельную и самодостаточную, сделать ее российской колонией со стопроцентной зависимостью во всех сферах от РФ и с центром принятия всех стратегических для Украины решений в Кремле. Алексей Голобуцкий неспроста вспомнил об участии Медведчука в суде над Василием Стусом. Тот факт – первый в уже огромной череде подтверждений тезиса о том, что Медведчук – человек с двойным дном, человек, с намерением втихаря реализовать и другие цели – совсем неблаговидные. Человек, которому ни в коем случае нельзя доверять. Он из тех, благими намерениями которых действительно вымощена дорога в ад. В ад "русского мира", куда он хочет ввергнуть Украину.