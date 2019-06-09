В Сети появилась полная программа партии Зеленского

09.06.2019 20:38

В воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" обнародовала свою предвыборную программу. Ее она разделила на 16 ключевых рубрик. В частности, политическая сила рассказала, как намерена изменить власть, преодолеть коррупцию, реформировать сектор безопасности и обороны, позиционировать Украину в мире и многое другое, пишет from-ua

Детальный план обнародован на официальной странице "Слуги народа" в Facebook. "Украина нуждается в кардинальных изменениях. Это подтвердило голосование за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Но старая политическая система, система коррупции, лжи и произвола не хочет и не способна измениться. Необходима консолидация всех ветвей власти", – говорится в комментарии.

"Партия "Слуга народа" идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную Раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и ​​политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной Страной Мечты", – добавили в политсиле.

Ниже приводим полный текст программы без изменений.

За время каденции мы реализуем следующие приоритеты:

1. Очищенная, обновленная и ответственная власть

• Упраздним неприкосновенность народных депутатов.

• Введем механизм отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей.

• Создадим механизм народного вето на только что принятые законы.

Введем механизмы влияния граждан на решения власти через референдумы.

• Вернем ответственность чиновников за незаконное обогащение.

• Введем выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование.

• Проведем децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами: передадим максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратим государственные администрации на префектуры европейского типа.

• Избавим владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты.

2. Уничтожение системной коррупции

• Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.

• Осуществим радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры.

• Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов, неэффективные или скомпрометированные органы – перезапустить.

• Внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров.

• Введем систему денежного вознаграждения для граждан при обнаружении коррупции.

• Избавим СБУ, ГПУ и Нацполицию несвойственных им функций ущемления бизнеса.

3. Безопасность и оборона

• Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

• Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП.

• Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО.

• Остановим отток ценных кадров из армии, введем систему обучения и переобучения солдат и офицеров.

• Введем жесткие наказания за коррупцию и хищение в Вооруженных силах и Минобороны.

• Децентрализуем и демонополизируем оборонительные госзакупки.

4. Украина в мире

• Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

• Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.

• Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки.

5. Справедливый, независимый и доступный суд

• Перезагрузим Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

• Усилим возможности общественного контроля за судебной системой.

• Введем добропорядочность и профессионализм как главные критерии отбора судей.

• Уменьшим размер судебного сбора.

• Запустим полноценные институты мировых судей и суда присяжных.

6. Реформа правоохранительных органов

• Освободим бизнес от произвола чиновников и рейдеров – значительно сократим перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность.

• Введем механизм надежной защиты свидетелей.

• Внедрим неотвратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.

• Законодательно урегулируем право владения оружием.

7. Экономическая стратегия

• Проведем национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний.

• Создадим Национальную экономическую стратегию с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев.

Проведем демонополизацию ключевых отраслей, сделаем Антимонопольный комитет независимым и эффективным.

• Введем режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения.

8. Наилучшие условия для бизнеса

• Проведем аудит функций и, соответственно, сокращения госорганов.

• Создадим возможность одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке.

• Введем налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия.

• Примем стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса.

• Избавим Государственную фискальную службу правоохранительной функции, оставив только сервис.

• Полностью переведем налоговые и таможенные процедуры в цифровой формат.

• На законодательном уровне гарантируем неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства – физических лиц.

• Введем простую процедуру электронного открытия и закрытия бизнеса, обеспечение защиты миноритарных акционеров и корпоративной прозрачности; сократим количество процедур в строительстве и отводе земли.

9. Реформирование социальной сферы

• Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения.

• Введем "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

• Внедрим второй уровень государственного пенсионного обеспечения.

• Переведем все социальные льготы в денежную форму.

10. Инновационная экономика

• Внедрим государственную программу поддержки инноваций, целевую прозрачную поддержку отраслей, способных стать локомотивом развития экономики.

• Введем программу обеспечения покрытия 100% территории страны широкополосным интернетом.

Создадим условия для интеграции цифровых валют в правовое поле Украины.

11. Энергетика и тарифообразование

• Введем государственную стратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании.

• Создадим условия для развития "зеленой" энергетики с одновременным предотвращением рисков монополизации отрасли.

• Упраздним все формульные ценообразования вроде "Роттердам +".

12. Инфраструктура

• Внедрим независимый контроль качества строительства и ремонта автомобильных дорог.

• Создадим законодательные условия для строительства бетонных дорог.

•Демонополизируем области пассажирских и грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

13. Защита окружающей среды

• Создадим законодательные стимулы для строительства мусороперерабатывающих заводов.

• Введем электронную маркировку деревьев для противодействия незаконной вырубке лесов.

• Введем уголовную ответственность за незаконную вырубку лесов и грубые нарушения правил обращения с отходами.

14. Образование и наука

• Обновим образовательную и научную инфраструктуру.

• Введем базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат.

• Оптимизируем сеть высших учебных заведений.

• Введем равноправие государственных и частных учебных заведений.

15. Доступная медицина

• Введем систему обязательного медицинского страхования.

• Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.

• Переведем всю медицинскую документацию в электронную форму.

• Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.

• Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.

• Создадим условия для развития профилактической медицины.

16. Национальная идентичность и гражданское согласие

• Введем гуманитарную политику, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины.

• Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования.

• Разработаем государственные программы системных контактов с украинскими диаспорами.

• Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине.