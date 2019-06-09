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В Сети появилась полная программа партии Зеленского
В воскресенье, 9 июня, партия "Слуга народа" обнародовала свою предвыборную программу. Ее она разделила на 16 ключевых рубрик. В частности, политическая сила рассказала, как намерена изменить власть, преодолеть коррупцию, реформировать сектор безопасности и обороны, позиционировать Украину в мире и многое другое, пишет from-ua
Детальный план обнародован на официальной странице "Слуги народа" в Facebook. "Украина нуждается в кардинальных изменениях. Это подтвердило голосование за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Но старая политическая система, система коррупции, лжи и произвола не хочет и не способна измениться. Необходима консолидация всех ветвей власти", – говорится в комментарии.
"Партия "Слуга народа" идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную Раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной Страной Мечты", – добавили в политсиле.
Ниже приводим полный текст программы без изменений.
За время каденции мы реализуем следующие приоритеты:
1. Очищенная, обновленная и ответственная власть
• Упраздним неприкосновенность народных депутатов.
• Введем механизм отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей.
• Создадим механизм народного вето на только что принятые законы.
Введем механизмы влияния граждан на решения власти через референдумы.
• Вернем ответственность чиновников за незаконное обогащение.
• Введем выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование.
• Проведем децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами: передадим максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратим государственные администрации на префектуры европейского типа.
• Избавим владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты.
2. Уничтожение системной коррупции
• Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.
• Осуществим радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры.
• Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов, неэффективные или скомпрометированные органы – перезапустить.
• Внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров.
• Введем систему денежного вознаграждения для граждан при обнаружении коррупции.
• Избавим СБУ, ГПУ и Нацполицию несвойственных им функций ущемления бизнеса.
3. Безопасность и оборона
• Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.
• Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП.
• Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО.
• Остановим отток ценных кадров из армии, введем систему обучения и переобучения солдат и офицеров.
• Введем жесткие наказания за коррупцию и хищение в Вооруженных силах и Минобороны.
• Децентрализуем и демонополизируем оборонительные госзакупки.
4. Украина в мире
• Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.
• Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.
• Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки.
5. Справедливый, независимый и доступный суд
• Перезагрузим Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.
• Усилим возможности общественного контроля за судебной системой.
• Введем добропорядочность и профессионализм как главные критерии отбора судей.
• Уменьшим размер судебного сбора.
• Запустим полноценные институты мировых судей и суда присяжных.
6. Реформа правоохранительных органов
• Освободим бизнес от произвола чиновников и рейдеров – значительно сократим перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность.
• Введем механизм надежной защиты свидетелей.
• Внедрим неотвратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.
• Законодательно урегулируем право владения оружием.
7. Экономическая стратегия
• Проведем национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний.
• Создадим Национальную экономическую стратегию с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев.
Проведем демонополизацию ключевых отраслей, сделаем Антимонопольный комитет независимым и эффективным.
• Введем режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения.
8. Наилучшие условия для бизнеса
• Проведем аудит функций и, соответственно, сокращения госорганов.
• Создадим возможность одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке.
• Введем налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия.
• Примем стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса.
• Избавим Государственную фискальную службу правоохранительной функции, оставив только сервис.
• Полностью переведем налоговые и таможенные процедуры в цифровой формат.
• На законодательном уровне гарантируем неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства – физических лиц.
• Введем простую процедуру электронного открытия и закрытия бизнеса, обеспечение защиты миноритарных акционеров и корпоративной прозрачности; сократим количество процедур в строительстве и отводе земли.
9. Реформирование социальной сферы
• Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения.
• Введем "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.
• Внедрим второй уровень государственного пенсионного обеспечения.
• Переведем все социальные льготы в денежную форму.
10. Инновационная экономика
• Внедрим государственную программу поддержки инноваций, целевую прозрачную поддержку отраслей, способных стать локомотивом развития экономики.
• Введем программу обеспечения покрытия 100% территории страны широкополосным интернетом.
Создадим условия для интеграции цифровых валют в правовое поле Украины.
11. Энергетика и тарифообразование
• Введем государственную стратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании.
• Создадим условия для развития "зеленой" энергетики с одновременным предотвращением рисков монополизации отрасли.
• Упраздним все формульные ценообразования вроде "Роттердам +".
12. Инфраструктура
• Внедрим независимый контроль качества строительства и ремонта автомобильных дорог.
• Создадим законодательные условия для строительства бетонных дорог.
•Демонополизируем области пассажирских и грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.
13. Защита окружающей среды
• Создадим законодательные стимулы для строительства мусороперерабатывающих заводов.
• Введем электронную маркировку деревьев для противодействия незаконной вырубке лесов.
• Введем уголовную ответственность за незаконную вырубку лесов и грубые нарушения правил обращения с отходами.
14. Образование и наука
• Обновим образовательную и научную инфраструктуру.
• Введем базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат.
• Оптимизируем сеть высших учебных заведений.
• Введем равноправие государственных и частных учебных заведений.
15. Доступная медицина
• Введем систему обязательного медицинского страхования.
• Уничтожим фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.
• Переведем всю медицинскую документацию в электронную форму.
• Создадим четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.
• Повысим уровень материально-технического обеспечения больниц.
• Создадим условия для развития профилактической медицины.
16. Национальная идентичность и гражданское согласие
• Введем гуманитарную политику, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины.
• Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования.
• Разработаем государственные программы системных контактов с украинскими диаспорами.
• Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, партия, программа, Слуга народа, Зеленский
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