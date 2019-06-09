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Возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества
09.06.2019 19:40
Возле Белой Церкви в Киевской области в реку Рось попало ядовитое вещество, в связи с чем срочно началось заседание городского совета. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет Сегодня.
По его словам, в городском совете чиновники срочно собрались на заседание "за закрытыми дверями".
"Рядом с Белой Церковью в пролив реки Рось попало неизвестное количество ядовитого вещества, по разным данным и достаточно большое (количество). Сейчас собрали экстренное заседание в городском совете. Но не понимаю, почему не пускают журналистов? Все люди взволнованы. Зачем разводить панику, если все под контролем. Но если нет? Мы уже видели последствия сокрытия таких экологических катастроф", – написал "Штирлиц".
Теги: Донбасс, Белая Церковь, река, яд
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