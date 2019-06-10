ЧП в Черновицкой области: В лагере отравились 30 детей

10.06.2019 10:48

В летнем лагере в селе Репужинцы Черновицкой области у 30 детей врачи обнаружили симптомы отравления, сообщает АСС.

По обнародованной информации, отравление произошло в воскресенье, 9 июня.

По данным директора Черновицкого лабораторного центра Сергея Торского, врачи получили сообщение о жалобах в животе и рвоту у отдыхающих лагеря.я.

«Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродспотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей», — рассказал руководитель Главного управления Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александр Александрюк.

Источник: https://donpress.com