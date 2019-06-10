«Друг» Порошенко – Онищенко возвращается в Украину, чтобы попасть в Раду

10.06.2019 09:30

Вчера, 9 июня стало известно о намерении беглого народного депутата ВРУ Александра Онищенко возвратиться на территорию украинского государства, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Лига.нет».



Онищенко заявил: «Я иду по девяносто третьему округу, то есть Киевской области». Для осуществления своих намерений беглый депутат хочет вернуться в Украину уже в ближайшее время, чтобы подать документы в Центральную избирательную комиссию. Ранее Александр Онищенко озвучил заявление, что он готов вернуться в украинское государство, чтобы принять участие в судебном процессе, а также он заявлял, что рассматривает вариант участия в выборах в Верховную Раду Украины. Согласно его словам, он также хочет через суд добиться преследования бывшего президента украинского государства Петра Порошенко. Причиной тому, по его словам, являются коррупционные схемы.



