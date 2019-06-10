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Еще один шоумен и телеведущий собрался в политику: о ком идет речь
Известный украинский шоумен и телеведущий Александр Скичко намерен баллотироваться на выборы в Верховную Раду по 197 округу в Черкасской области. Как передает replyua.net, об этом сообщает интернет-издание «Апостроф» сославшись на собственные источники.
Также известно, что свою предвыборную кампанию Скичко будет организовывать кампанию под брендом партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Впрочем, точного ответа Скичко на вопрос «Апострофа» о планах баллотироваться в парламент не дал, хотя телеведущий присутствовал на состоявшемся в воскресение съезде партии «Слуга народа». Более того, ранее Скичко планировали выдвигать по 200 округу, в котором выдвигается нардеп Антон Яценко, представитель депутатской группы «Видродження», которого считают приближенным Игоря Коломойского, но позже округ поменяли.
Нужно отметить, что Скичко женат на известной бизнесвумен Елизавете Юрушевой, отец которой является владельцем отеля премиум класса - InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Теги: политика, Донбасс, шоумен, Верховная Рада
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