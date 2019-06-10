Гриценко и партия Саакашвили будут идти на выборы отдельно

10.06.2019 18:14

Глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сообщил, что руководимая им политсила и партия экс-главы Одесской ОГА «Рух новых сил» будут отдельно идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как передает replyua.net, об этом политик заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина». «Такой результат наших переговоров», – отметил Гриценко. В то же время он добавил, что две политсилы договорились, что в ходе избирательной кампании не будут «нападать друг на друга», поскольку у них есть общие ценности.



«Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», – добавил политик.



Напомним, что 8 июня на своей странице в Facebook Гриценко поинтересовался мнением своих относительно объединения усилий на парламентских выборах с партией «Рух новых сил» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уточнив, что последняя может не успеть зарегистрироваться для участия в выборах. В ответ на этом Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что вопрос вероятности объединения с Гриценко «будут решать люди».