Грозы и 35-градусная жара: какие погодные условия будут в начале недели

10.06.2019 12:00

В начале этой недели в Украине ожидается очень жаркая погода, при этом грозовой фронт пока не покинет страну.

Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 10 июня, в понедельник, во всех областях температура воздуха повысится на несколько градусов. Комфортная температура сохранится только в западных регионах, где воздух будет прогреваться до 27 градусов. В остальных областях синоптики прогнозируют до 33 градусов. Во всех областях, за исключением восточных, ожидаются ливни и грозы.



11 июня, во вторник, в Украину придет настоящая летняя жара. Резко потеплеет на западе страны, где синоптики прогнозируют уже до 32 градусов. В остальных регионах в дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки 34-35 градусов. Осадки прекратятся в южных областях, также дождей не будет на востоке и местами в центральных областях. На севере и западе страны прогнозируются грозовые ливни.



Напомним, что ранее известный климатолог рассказала о погодных условиях в июне.