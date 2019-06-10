Начинается солнечный ад: синоптики дали прогноз по Украине

10.06.2019 14:00

Синоптики предупреждают укранцев о сюрпризах погоды. На большей части территории Украины в течение ближайших дней пройдут грозовые дожди, а температура воздуха заставит многих остаться дома.

В понедельник, 10 июня, в Украине пройдут кратковременные дожди с грозой, однако на всей территории будет жаркая погода - температура поднимется до +35 градусов. Об этом сообщает Наталья Диденко в Facebook.

"Дневная температура воздуха составит +30...+35 градусов, в западных областях +27...+31 градус. Пожарная опасность возрастет также, особенно в засушливых местах. Осторожно!Кратковременные дожди с грозами завтра, 10 июня, пройдут в западной части Украины, на севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град", - говорится в сообщении.

"Жаркая погода может негативно влиять на самочувствие, поэтому стоит пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей, отдавать предпочтение светлым натуральным тканям, защищать голову, прятаться в тень", - предупреждает Диденко.

В Киеве, по словам синоптика, начало недели также будет жарким, хотя есть вероятность дождя с грозой. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, а днем 28-30°.

Есть вероятность, что 10 июня будет побит исторический температурный рекорд. Так, за 130 лет метеонаблюдений жарче всего в этот день было в 1948 году - 31,5 градусов выше нуля. Самым холодным 10 июня было в 1976 - в тот день воздух прогрелся всего до +5.

Диденко также отметила, что следующая неделя в Украине будет жаркой, вероятность дождей - невысокая.

11-12 июня синоптики обещают местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.

А вот 13-14 июня жаркая погода ожидается практически везде, лишь в западных областях и в Крыму - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-21°, днем 28-34°.

Источник: https://from-ua.com