«Не надо человеку указывать!»: Кошевой в эфире закатил истерику из-за украинского языка

10.06.2019 12:30

Управляющий студией «Квартал 95», шоумен Евгений Кошевой в эфире программы «Бацман» на телеканале «Наш» назвал языковую проблему в Украине искусственно созданной, а также выразил убеждение, что решаться она должна другими подходами, передает replyua.net.



Соответствующим образом друг и соратник нынешнего президента прокомментировал вероятность отмены закона о языках. Кошевой, в частности, считает, что никто не имеет права говорить человеку, как он должен общаться.



«Я украинский язык знаю идеально, скажем так. И убежден, что нельзя указывать человеку, на каком языке ей говорить на кухне там или еще где-нибудь. Если вы уже приняли такой закон... Я считаю, что на украинском языке должны говорить люди, которые занимают государственные посты. Это обязательно, естественно. А если в повседневной жизни приходит человек и тыкает тебя носом, что ты неправильно говоришь...», – сказал Кошевой. Далее он вообще заявил, что государственный язык в Украине модным сделали очень искусственно, в то время, как общающиеся на нем люди знают, какой он мелодичный.



