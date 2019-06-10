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СБУ: Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову
Сотрудники Службы безопасности Украины на украинско-молдавской границе усилили контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ,
В ведомстве отметили:
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации».
Так, в украинской спецслужбе уточнили, что оперативно отслеживают сложившуюся в Республике Молдова внутреполитическую ситуацию. В СБУ подчеркнули:
«В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Молдова, граница, СБУ
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