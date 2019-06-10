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СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
Совет национальной безопасности и обороны Украины вечером 9 июня провел срочное совещание
Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает «Европейская правда», которая располагает официальным заявлением МИД.
Украина официально отреагировала на политический кризис в Молдове, сделав оговорку по поводу сценария федерализации.
Киев предложил Кишиневу свою роль посредника для разрешения спора между Демпартией, которая удерживает контроль над правительственными учреждениями, и новоизбранным правительством во главе с Майей Санду.
«Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем», — говорится в заявлении.
Отдельно МИД выразил обеспокоенность из-за опасности продвижения «сценария федерализации», который будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон.
«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — заявил МИД, попутно напомнив, что Украину и Молдову «объединяет общее европейское будущее».
Одновременно стало известно, что в воскресенье вечером молдавский вопрос обсуждали в Совете нацбезопасности и обороны Украины.
«Провел расширенное совещание в СНБО относительно развития событий в Молдове и потенциального влияния на ситуацию в регионе. Мониторим ситуацию», — отметил секретарь Совбеза Александр Данилюк.
Ранее МИД Украины обнародовал заявление, в котором выразил обеспокоенность возможностью реализации российского сценария федерализации Молдавии.
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы. По многомандатному округу Партия социалистов получила 31,15%, проевропейский блок Acum – 26,84%, правящая Демократическая партия – 23,62%, партия «Шор», чьей идеологией является борьба за права нацменьшинств, – 8,32%.
8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству Молдовы, президент Игорь Додон должен немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы.
Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.
8 июня на экстренном заседании парламента Молдовы депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.
9 июня Конституционный суд Молдовы решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы, так как законодательный орган страны не смог в течение 90 дней назначить правительство.
Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, угроза, СНБО, совещание
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