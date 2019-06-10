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В Украине построят ещё одну бетонную дорогу
В Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционных проектов утвердили новый проект развития международной дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке Одесса-Николаев-Херсон. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал Олег Варивода, начальник службы автомобильных дорог Одесской области.
«За все годы независимости это первый инвестпроект Одесской области в дорожной отрасли (хотя другие области уже не первый год успешно используют этот источник развития собственной дорожной сети)», - подчеркнул чиновник. По его словам, этот инвестиционный проект станет первым в Украине, предусматривающим создание новой дороги первой категории из цементобетона. При этом протяжённость автомобильной дороги будет достигать 300 км. Нужно отметить, что в настоящее время в Украине уже идет строительство первой бетонной дороги. Речь идёт о трассе Н-31 в Полтавской области. Строительством занимается подрядчик из Турции.
Примечательно, что для строительства дороги в Полтавской области подрядчик использует бетон, специальный клей и полиэтиленовую пленку. Считается, что бетонную дорогу можно эксплуатировать длительное время. Она более устойчивая к износу. По дороге в Полтавской области каждый день проезжают 15 тысяч автомобилей, и это только по одному участку, поэтому трасса должна быть очень стойкой к износу.
Теги: Украина, Донбасс, дорога
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