Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу

10.06.2019 20:48

Шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» сегодня, 10 июня, перекрыли трассу Львов — Рава-Русская и объявили о начале забастовки в качестве знака протеста против невыплаты зарплаты. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.



«Глава первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василий Лесняк проинформировал о продолжении акции протеста с требованиями вернуть заработанные средства. Горнякам сегодня пришлось прибегнуть к радикальным действиям, так как власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли — перекрывали трассу международного значения Львов — Рава-Русская», — сказано в его сообщении.



Также Волынец пожаловался, что это событие привлекло внимание только прессы: ни представители власти, ни администрации предприятий к шахтерам выйти не удосужились. Тем временем, на сегодняшний день задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» превышает 280 млн. гривен.