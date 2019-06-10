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Выборы в Раду: Партия «Оппозиционный блок» опубликовала список кандидатов

10.06.2019 16:35
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По результатам проведенного форума, партия «Оппозиционный блок» представила команду, с которой идет на парламентские выборы, передает РБК-Украина.

Среди кандидатов, представляющих данную политическую силу:

 

  1. Евгений Мураев — депутат Верховной рады;
  2. Александр Вилкул — депутат Верховной рады, экс-вице-премьер-министр;
  3. Геннадий Кернес — мэр Харькова;
  4. Геннадий Труханов — мэр Одессы; экс-депутат парламента;
  5. Вадим Новинский — депутат Рады, представитель Украины в ПАСЕ;
  6. Вадим Бойченко — мэр Мариуполя;
  7. Владимир Буряк — мэр Запорожья;
  8. Богдан Андреев — мэр Ужгорода;
  9. Ульяна Ткаченко — депутат Хмельницкого областного совета от партии «За конкретные дела»;
  10. Владимир Пилипенко — экс-депутат Верховной рады.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, Верховная Рада, Оппозиционный блок
 
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