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Выборы в Раду: Партия «Оппозиционный блок» опубликовала список кандидатов
10.06.2019 16:35
По результатам проведенного форума, партия «Оппозиционный блок» представила команду, с которой идет на парламентские выборы, передает РБК-Украина.
Среди кандидатов, представляющих данную политическую силу:
- Евгений Мураев — депутат Верховной рады;
- Александр Вилкул — депутат Верховной рады, экс-вице-премьер-министр;
- Геннадий Кернес — мэр Харькова;
- Геннадий Труханов — мэр Одессы; экс-депутат парламента;
- Вадим Новинский — депутат Рады, представитель Украины в ПАСЕ;
- Вадим Бойченко — мэр Мариуполя;
- Владимир Буряк — мэр Запорожья;
- Богдан Андреев — мэр Ужгорода;
- Ульяна Ткаченко — депутат Хмельницкого областного совета от партии «За конкретные дела»;
- Владимир Пилипенко — экс-депутат Верховной рады.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Оппозиционный блок
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