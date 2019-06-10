Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»

10.06.2019 19:41

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение, в котором призвал поддержать его решение о роспуске парламента

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Завтра КСУ будет рассматривать вопрос роспуска парламента, и меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет независимой Украины, когда президент придет на заседание КСУ, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Мы уверены в своей юридической позиции», — отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что его действия были продиктованы запросом общества.

Завтра о 10.00 іду до Конституційного суду України. Posted by Володимир Зеленський on Monday, June 10, 2019

«Моя позиция как президента — когда я распускал парламент, это был и есть огромный запрос украинской народа. Я вас поддерживаю и чувствую, и завтра буду чувствовать вашу поддержку», — уточнил он.

Источник: https://politeka.net