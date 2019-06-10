Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов

10.06.2019 18:45

Президент Владимир Зеленский намерен уволить 13 председателей ОГА и сразу же согласовать с Кабмином кандидатуры новых губернаторов.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственный источник в АП.

Согласно полученной информации, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.

«Кандидатуры новых еще обсуждают», — сказал источник.

Источник: https://donpress.com