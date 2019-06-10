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Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе

10.06.2019 21:40
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Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе съезда своей партии «Слуга народа», что поможет установить новую систему власти в стране и подготовил особый подарок для Порошенко и его системы — всеобщий и тяжелый нокаут!

Как заявил Зеленский : «Слуга народа» — это не бренд, это — наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем тяжелый нокаут. Мы сделаем это вместе».

В частности, новый украинский лидер выразил уверенность, что в Верховной раде следующего созыва будет отменена депутатская неприкосновенность и каждый, каждый коррупционер ответит перед Законом и Судом.

В ходе съезда партия «Слуга народа» представили список кандидатов в депутаты и утвердила программу.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Порошенко, Зеленский
 
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