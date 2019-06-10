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Зеленский разразился внезапным заявлением о России
Президент Украины Владимир Зеленский привлек к себе внимание новым заявлением
Журналист, главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев рассказал об изменении риторики в отношении Донбасса со стороны новых властей, передает Страна.ua
Он отметил, что Зеленский, реагируя на обострение на линии фронта заявил, что, мол, это «Россия теряет контроль над своими наёмниками».
«Свиноферма по этому поводу уже визжит, что называть военных ДНР и ЛНР иначе как «российскими войсками» — зрада. Понятно, что оба термина — ложь. Но термин, используемый Зеленским, всё-таки уже менее манипулятивен. Общеизвестно (всем, включая свиноферму), что примерно 95% военнослужащих армий ДНР и ЛНР — жители Донбасса и граждане (бывшие) Украины. И хотя мы понимаем, что вооружённые силы ДНР и ЛНР находятся под жёстким контролем России, их ну никак нельзя называть «российскими войсками» — с тем же успехом ВСУ можно назвать «американскими войсками», но мы же этого не делаем»», — считает Ткачев.
По его мнению, до наиболее корректных терминов вроде «пророссийские вооружённые группы», «пророссийские сепаратисты» и т.п., которые, кстати, используются везде, кроме Украины и России, конечно, Зеленскому и его команде далеко.
Ко всему прочему, журналист заметил, что пресс-секретарь Зеленского сказала, что, украинские военные иногда обстреливают школы и больницы. Без корректирующих вставок и лжи не обошлось. Она добавила, что происходит это лишь тогда, когда из школ и больниц стреляют сепаратисты:
«Тогда как на самом деле, конечно, мы можем привести массу примеров ситуаций, когда прилетало по школам и больницам, где никаких «боевиков» не было и близко. Я, к слову, думаю, что большинство таких попаданий не являются преднамеренными и объясняются качеством украинской артиллерии, боеприпасов и уровнем подготовки артиллеристов», — отметил журналист.
Он нашел в таких заявлениях небольшой позитив. Так, по его мнению, уже сам факт признания того, что такие обстрелы имеют место — большой прогресс по сравнению с риторикой эпохи Порошенко.
«Ещё раз убеждаюсь: хотя Зеленский, конечно, нам не бро, заменив им Порошенко, мы поступили правильно», — подытожил Юрий Ткачев.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Зеленский
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