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Флот агрессора "на прицеле": ВСУ приумножат свою мощность новейшим вооружением
Вооруженные силы Украины получат радиогидроакустическую систему "Ятрань", которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.
Представители "Укроборонпрома" анонсировали, что ВСУ будут вооружены радиогидроакустической системой "Ятрань" для обнаружения вражеских кораблей и подлодок, передает "Диалог.UA".
Система "Ятрань" состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры и цифровой центр обработки информации. Ее конструкция позволяет объединять информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника, чтобы полностью контролировать перемещения вражеских кораблей.
Главное особенностью гидроакустических буев "Ятрань" является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Данная система использовалась во время нескольких международных учений "Си Бриз", в условиях максимально приближенных к боевым. А сейчас специалисты готовят "Ятрань" к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.
Теги: Украина, Донбасс, флот, корабли, подводная лодка, вооружение, ВСУ
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