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Яку Раду можуть отримати українці наприкінці липня: прогноз експерта
Багато людей без досвіду навіть не знають самі, навіщо йдуть у Верховну Раду. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповіла український політолог, директор Інституту національної стратегії України Олеся Яхно.
Коментуючи політичну активність претендентів на місця у новій Раді та резонансні зустрічі, що відбулися в останні дні, наша співрозмовниця зазначає наступне: «Традиційно на цих з'їздах презентували списки. Я думаю, що вся увага була прикута саме до цього. Візьмемо, наприклад, списки нових партій - «Слуга народу» і «Голос». Мені здається, що там різна логіка. В «Слузі народу» шукали, чи є там люди від Коломойського, чиї люди, яких груп впливу, і там дуже предметно аналізували першу двадцятку, кого можна вважати чиєю людиною. Що стосується «Голосу», то там було представлено багато нових облич, які більше відомі в вузьких експертних колах і в меншій мірі відомі широкому загалу. Невідомо, як це спрацює».
Що стосується «Європейської солідарності», продовжує політолог, то там логіка першої десятки є абсолютно зрозумілою.
«Там шукали баланс між професійними політиками і підключили волонтерів, оскільки тема зовнішньої політики і безпеки є досі чіткою», - зазначає Яхно.
А ось у випадку з іншими партіями, продовжує аналітик, виникали кумедні ситуації.
«Намагалися зібрати «солянку» і включити людей, як, наприклад, Білоножки, Поплавський… В Опоблоці і в «За життя» багато персоналій, які відверто неприйнятно і вороже оцінюють всі дії, які робила Україна за останні 5 років, і вже очевидно, в якій бік вони можуть рухатися, якщо вони будуть обрані народними депутатами», - додає експерт.
За словами Олесі Яхно, «багато людей без досвіду навіть не знають самі, навіщо йдуть у Верховну Раду».
«Поряд з ними йдуть політики-важковаговики, які мають досвід, які розуміють, що вони хочуть робити, і вони є різними, а іноді навіть з повністю протилежними, в залежності від партії, ініціативами. Очевидно, що вони будуть опонувати один одному у парламенті, і чия позиція домінуватиме, покаже час», - резюмує співрозмовниця видання.
Теги: Донбасс, Рада, прогноз, эксперт
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