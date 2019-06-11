Несколько недель до окончания весеннего призыва: военкомы устроили сафари на призывников

11.06.2019 15:17

Осталось несколько недель до окончания весеннего призыва в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, который стартовал в апреле. Это второй призыв, когда в армию должны набрать на 3 тыс. человек больше — в марте минувшего года всего по Украине отправляли на службу 15 190 человек, а в этом — 18 578 новобранцев.

С увеличением количества призывников возросла и нагрузка на военкомов, которым кровь из носу, но нужно сделать план. А судя по тому, что прошлой осенью явка составляла всего 8%, попотеть им придется серьезно, пишут Вести.

Устраивают опросы на улице

На прошлой неделе в Херсоне работники военкомата вручали повестки прямо на проходной судостроительного завода.

"Военные пришли в сопровождении полиции. Сказали, что будут вручать повестки. Люди спокойно идут на работу, военные спрашивают проходящих, сколько им лет, и тем, кто подходит по возрасту, начинают вручать повестки и в довольно грубой форме просят проехать с ними. Кто отказывается, того нагло хватают за руки и пытаются силой вытащить с проходной. Все это происходит с молчаливого одобрения полиции. За людей вступилась охрана судостроительного завода и проходящие мимо рабочие", — рассказал свидетель Андрей Пискун, который сумел снять происходящее на камеру и назвал это не иначе, как похищение человека.

Оказывается, у херсонских военкомов серьезная проблема: из 167 молодых херсонцев, которых планировали этой весной отправить на срочную службу, повестки взяли только 75 юношей. И пополнить ряды срочниками не помогают даже страшилки — в Херсоне полиция начала уголовное производство по факту уклонения от призыва 21-летнего местного жителя, который прошлой осенью прошел медкомиссию, был признан годным к армейской службе, получил повестку, но на сборный пункт не явился.

Как отметил военком Херсона Александр Зиньковский, тех, кто не берет повесток и не ходит на медкомиссию, счет в Херсоне идет на тысячи. И семьи их покрывают, утверждая, что родственник по месту прописки не проживает или же уехал за границу, а соседи развеивают легенду, уверяя, что видят призывника регулярно. Не лучше ситуация и в Херсонской области. Например, Новокаховский военком пугает тюрьмой 306 призывников, которые не торопятся на медкомиссию.

Недобор есть и в Черкасской области. Там должны отправить в войска 700 человек, но около 50 пока найти не могут. Поэтому чтобы выполнить план, комиссары разбились на мобильные группы и ходят по городу с опросами. Парню, которому на вид от 20 до 27 лет, задают несколько вопросов: "Сколько лет? Служили ли в армии? Где проходили службу?" Тем, кто быстро и уверенно называет место службы, верят на слово и военный билет не требуют. В день таким образом им удается завести на медкомиссию три-четыре человека — мелочи, но приятные.

Оставили без еды и воды

А в Харькове, как уверяют местные жители, вообще похищают призывников с улиц и не церемонясь отвозят в военкоматы. Один из харьковчан рассказывал, что своими глазами видел задержанных военкомами парней, когда пришел в военкомат на ХТЗ.

"Был свидетелем того, как привезли пять парней, которых поймали у автовокзала на "пролете". Их заперли в военкомате, забрали телефоны и оставили на ночь без еды и воды (это с их слов), а в данный момент отвели на медкомиссию. Кстати, сами парни с неподконтрольных территорий Донецка", — поделился увиденным харьковчанин.

Более того, местные жители уверяют, что подобное в городе происходит уже в течение месяца, а в интернете неравнодушные граждане делятся адресами, где проходят облавы. Ну а те, кто попадается в руки военкомов, жалуются на произвол.

20-летнего Камила Алиева вместе с другом военкомы выловили возле дома в буквальном смысле слова. Увидев группу людей в военной форме, человек семь-восемь, молодые люди бросились наутек. Военные их догнали, вырывающемуся приятелю порвали куртку, а потом отпустили. А Камила доставили в Индустриальный военкомат, а потом на сборный пункт, где сутки не кормили. Еще один харьковчанин Артем Скрынник утверждает, что его продержали на сборном пункте неделю и отпустили только после вмешательства прессы. Камилу Алиеву помогает адвокат.

Как уверяет адвокат Евгений Рияко, действия людей в военной форме подпадают под статью 146 УК Украины "Похищение человека". "Ссылаясь на мой собственный опыт, за неделю отловили не менее 150 молодых парней. Я не знаю точной цифры, но точно больше 150 человек", — сообщил Евгений Рияко на брифинге.

В облвоенкомате утверждают, что в ходе общения с Камилом Алиевым выяснилось, что, находясь на территории Украины с 2013 года, молодой человек много раз менял место жительства, но становится на воинский учет "забывал". Во время медицинской комиссии Алиев был признан годным для прохождения военной службы, после чего ему предоставили повестку для прибытия в военный комиссариат, но в назначенное время он не явился.

Главный военком Юрий Калгушкин сообщил, что не давал приказа устраивать "сафари на призывников". Но пообещал разобраться во всем и наказать виновных: и тех, кто незаконными путями выполняет план по призыву, и тех, кто от него уклоняется.

А сам Алиев 6 июня выставил на сайт главы государства Владимира Зеленского петицию с призывом отправить в отставку начальника военного комиссариата Харьковской области Юрия Калгушкина и провести служебные расследования всех случаев похищения людей на территории Харьковской и других областей.

"На протяжении нескольких лет сотрудники военкоматов похищают парней прямо с улиц. Их содержат в ужасных условиях, не оказывают должного медицинского обслуживания, игнорируют их диагнозы и факты, не позволяющие проходить срочную службу. Это незаконно и ненормально! Каждый причастный к похищениям человек должен понести наказание согласно законодательству Украины", — считает автор.

В армии не хватает рабсилы

Каждый призыв военкомы жалуются на нехватку желающих "исполнить почетную обязанность". К примеру, как рассказали "Вестям" во Львовском облвоенкомате, они должны отправить в войска 870 юношей, но пока набрали 600. При этом часть из них сами пришли и попросились на службу в элитные войска. Остальных будут искать с помощью полиции.

"Одна из главных проблем — неявка призывников в военкомат. Больше всего уклоняются в городах Дрогобыч, Борислав, Стебник и Трускавец. К их розыску и доставке планируем привлечь полицию", — рассказал Николай Лысак.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, срочники как бегали, так и будут бегать от службы в армии, и с каждым годом их количество будет только увеличиваться. "Сейчас мы пожинаем плоды пятилетнего правления Петра Порошенко, за которое солдат-срочник превратился в раба, которым командуют все, включая контрактников. Плюс близость зоны военных действий и быстрое написание рапорта на контракт с просьбой отправить на передовую. Этим пользуются командиры, для того чтобы поделиться деньгами, а для молодого необстрелянного бойца это может закончиться ранением или смертью. Более того, численность призывников будут увеличивать в ближайшие год-два, потому что в Вооруженных силах катастрофическая нехватка личного состава. А судя по тому, что Генштаб возглавил Руслан Хомчак, в армии послабления не стоит ждать. Как рассказывали, первое, что сделал Хомчак, — это поставил в расположениях "образцовые тумбочки" — для поднятия воинской дисциплины с описанием того, как, где, что должно лежать в тумбочке у солдата", — говорит Олег Жданов.

Кроме того, подобная ситуация сложилась потому, что в ноябре прошлого года ушли контрактники третьей-четвертой волны мобилизации. Поэтому пришлось увеличить набор срочников, ведь это дешевле, нежели содержать контрактников, которым надо платить зарплату. Пробовали сократить дефицит кадров за счет офицеров запаса, но вчерашние студенты с военных кафедр оказались полными профанами, да еще и на зарплате.

"Единственный выход — это сокращать армию. За счет количества выйти на качество. Зачем нам такое количество бригад, достаточно оставить половину, но сделать их на 100% укомплектованными, с достойными зарплатами и жильем. Ну а если этого не сделать, то и дальше военкомы будут бегать за призывниками, а те — от них", — подчеркивает Олег Жданов.