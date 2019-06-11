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Одесские пляжи "оккупировали" водоросли
Министерство экологии и природных ресурсов Украины, в связи с бурным цветением зеленых водорослей в прибрежной части Черного моря, рекомендует гражданам не купаться и не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности, мидии, сообщает Одесса-медиа.
Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, на морском побережье наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности, Nodularia spumigena, которая содержит токсин нодулярин, способный вызвать аллергию у людей. По мнению биологов, это могло произойти из-за высокой температуры воздуха и обильных дождей. По этой причине сброс в море воды из рек значительно усилился, что привело к снижению уровня солености и попаданию в море большого объема органики. В сочетании с практически безветренной погодой это создало идеальные условия для размножения нодулярии.
Кроме того, на «цветение» моря напрямую влияет состояние очистных сооружений, так как недоочищенные сточные воды несут дополнительные «витамины» для развития цианобактерий. Само цветение прекратится при похолодании в сочетании с северным ветром, который поднимет волны и отнесет зараженную нодулярией воду в более холодную и соленую среду.
Теги: Одесса, Черное море, пляж, водоросли
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