Пенсия в Украине: как изменились требования к трудовому стажу, - вся правда

11.06.2019 18:59

Согласно планам властей, в Украине будут увеличивать требования к трудовому стажу до тех пор, пока минимальная возрастная "планка" не достигнет 35 лет.

В рамках увеличения требований к трудовому стажу минимальный порог достигнет 35 лет, то есть уйти на пенсию в 60 лет можно будет только, если имеется именно 35 лет трудового стажа, пишет "АиФ".

Таким образом, в текущем году выйти на пенсию могут лишь те украинцы, у которых 26 лет стажа. Например те, у кого стаж от 16 до 26 лет могут рассчитывать на пенсию в 63 года, а со стажем в 15 лет выход на пенсию не раньше чем в 65 лет. Иными словами, в Украине решено повышать возрастную «планку» трудового стажа каждый год до тех пор, пока на пенсию в 60 лет смогут рассчитывать люди с 35-летним стажем. Согласно подсчетам Министерства социальной политики, в таких условиях в 2028 году на пенсию смогут уйти только половина 60-летних граждан Украины, а 50% возрастной группы придется работать дольше. То есть даже несколько лет без официального оформления могут стать причиной, что пенсию начнут выплачивать позже 60 лет. По этой причине украинцам рекомендуют заранее озаботиться вопросом пенсии. Известно, что очередной автоматический перерасчет пенсии пройдет 1 марта 2020 года. И в следующем году прожиточный минимум составит 2189 гривен, а минимальные пенсии вырастут с 1669 до 1889 грн. "Показатель средней заработной платы будет увеличиваться на 50% роста средней заработной платы по стране «плюс» 50% инфляции", - пояснили в Кабмине.